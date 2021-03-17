الشرطة الأميركية توقف مشتبهاً به في إطلاق النار على «مراكز تدليك»

ألقت السلطات في ولاية جورجيا القبض على شخص يشتبه في مسؤوليته عن إطلاق النار الذي حدث في ثلاثة صالونات تدليك بأتلانتا، والتي أودت بحياة ثمانية أشخاص على الأقل.

ونشر شريف مقاطعة شيروكي، التي وقع بها إطلاق النار، صورا للمشتبه فيه، الذي يدعى روبرت آرون لونغ (21 عاما)، وقال إنها التقطت له بواسطة كاميرات المراقبة قبل اعتقاله.

وقال جاي بيك، قائد شرطة شيروكي، إن لونغ، من وهو من مدينة وودستوك، في جورجيا، احتُجز في مقاطعة كريسب، على بعد حوالي 240 كيلومترا جنوب أتلانتا.

وقالت "أسوشيتد برس؛ إنه تم القبض عليه بعد ساعات من الهجوم في أعقاب مطاردة بالسيارات.

وتعرضت ثلاثة مراكز للتدليك، الثلاثاء، لحوادث إطلاق للنار، وقع الحادث الأول في مركز بمقاطعة شيروكي، ليتبعه هجوم آخر على مركزي تدليك في الجهة المقابلة من الشارع.