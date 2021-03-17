إسرائيل تقصف ميليشيات إرهابية في ريف دمشق

أعلنت وسائل إعلام رسمية سورية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي على ريف دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الدفاعات الجوية تصدت "لعدوان إسرائيلي" في ريف دمشق وأسقطت عددا من الصواريخ في سماء المدينة.

من جهتها، قالت القناة الإخبارية السورية الرسمية إن الانفجارات التي سُمعت في محيط دمشق هي نتيجة تصدي "دفاعاتنا الجوية للعدوان الإسرائيلي على المنطقة الجنوبية".

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق، نتيجة ضربات إسرائيلية، استهدفت مستودعين لأسلحة ميليشيات إيرانية داخل مواقع عسكرية لقوات النظام تقع بعد بضعة كيلو مترات من مطار دمشق الدولي.

يذكر أن إسرائيل كثّفت في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية وأخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق سورية عدة.



