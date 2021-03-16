بايدن يعقد أول مؤتمر صحفي نهاية مارس الجاري

يعقد الرئيس الأميركي جو بايدن يوم 25 مارس الجاري أول مؤتمر صحافي رسمي له منذ توليه الرئاسة.

ذلك ما أعلنته المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الثلاثاء.

وبايدن الذي أدى اليمين في 20 يناير، خالف ما درج عليه الرؤساء السابقون وانتظر فترة أطول لعقد مؤتمر صحافي للرد على أسئلة الإعلاميين.

إلا أن البيت الأبيض يقول إن الرئيس أجاب مرارا على أسئلة الصحفيين في إطار غير رسمي.

وكرس بايدن الشهرين الماضيين من رئاسته لمتابعة جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد خاصة حملة التطعيم والتنسيق مع الكونجرس من أجل تمرير حزمة المساعدات المالية للأسر الأميركية.

وقد حقق هذان الملفان تقدماً كبيراً.