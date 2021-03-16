هذا ما تعهدت به نائبة بايدن أمام الأمم المتحدة

شاركت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي في اجتماع بشأن المساواة بين الجنسين اليوم الثلاثاء في الأمم المتحدة.

وقالت هاريس، في أول ظهور لها أمام المنظمة الدولية، إن تمكين المرأة من أسس الديمقراطية، التي قالت إنها «تتعرض لضغوط كبيرة» على مستوى العالم.

وأوضحت هاريس، في بيان مصور أمام الدورة الخامسة والستين للجنة المعنية بوضع المرأة، إن الولايات المتحدة ستعمل على تحسين كلا الأمرين.

وأضافت أول نائبة لرئيس الولايات المتحدة «الديمقراطية تتطلب يقظة مستمرة وتحسيناً مستمراً. إنه عمل مستمر. واليوم، نعلم أن الديمقراطية تتعرض بشكل متزايد لضغوط كبيرة».

وأكدت أن «وضع الديمقراطية يعتمد أيضا بشكل أساسي على تمكين المرأة. ليس فقط لأن استبعاد المرأة من صنع القرار هو علامة على ديمقراطية معيبة، ولكن لأن مشاركة المرأة تعزز الديمقراطية».

وقالت هاريس إن إدارة الرئيس جو بايدن ستنشط شراكة واشنطن مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء.

وقادت الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب حملة في الأمم المتحدة لمناهضة تعزيز حقوق المرأة وصحتها.