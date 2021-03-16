إيطاليا: 500 وفاة و20396 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في إيطاليا أنها رصدت، اليوم الثلاثاء، 502 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

كما سجلت البلاد 20396 إصابة جديدة بالفيروس.

وبلغ مجموع الوفيات في إيطاليا 103001 وفاة منذ ظهور الوباء فيها في فبراير العام الماضي، وهو ثاني أكبر عدد في أوروبا بعد بريطانيا والسابع عالميا. وسجلت إيطاليا 3.26 مليون حالة إصابة إلى اليوم.

وبلغ عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات، من جراء مرض كوفيد-19، اليوم الثلاثاء، 26098 ارتفاعا من 25338 في اليوم السابق. أما وحدات الرعاية الفائقة، فقد دخلها 319 مريضا إضافيا اليوم.

وزاد عدد من يعالجون في وحدات الرعاية الفائقة إلى 3256.