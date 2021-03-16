قوى عالمية تؤكد التزامها بالحل السياسي في سوريا

واشنطن (وكالات)

أعاد وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، التأكيد على التزامهم بالحل السياسي للنزاع في سوريا، وذلك في ذكرى مرور عشر سنوات على الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد.

وذكّر الوزراء في بيان مشترك، أمس الأول، بأنه «من الضروري أن تنخرط الحكومة السورية بجدية في العملية السياسية، وأن تسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المحتاجة».

وأكد وزراء الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، والفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس، والإيطالي لويجي دي مايو، والبريطاني دومينيك راب، أنهم «ملتزمون بتنشيط السعي للتوصل إلى حل سلمي».