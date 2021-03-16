محتجون يعطلون الإنتاج بمصفاة نفط جنوب العراق

هدى جاسم (بغداد)

ذكر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس، أن الحوار هو «السبيل الوحيد لبناء الدولة، وتعميق قيمها وترسيخ مفاهيمها حتى تتمكن من النجاح، مؤكداً أن الألم يجب أن يتوقف في العراق».

يأتي ذلك فيما توقفت مصفاة محافظة ذي قار العراقية لتكرير النفط الخام، بشكل كامل، عن الإنتاج لليوم الثالث على التوالي، بعد قيام متظاهرين بإغلاقها ومنعهم دخول العاملين.

وقال الكاظمي، خلال استقباله عدداً من نوّاب منطقة حلبجة في الذكرى 33 لجريمة قصف حلبجة بالأسلحة الكيمياوية: «شعبنا تقاسم الأيام القاسية والحزينة، ليس في مرحلة النظام الدكتاتوري فحسب، بل في الحقب اللاحقة أيضاً».

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية للمطالبة بحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات في محافظة ذي قار.

وقال شهود: إن عشرات المتظاهرين في مدينة الناصرية أغلقوا الطرق المؤدية إلى مصفاة ذي قار، ومنعوا الدخول، احتجاجاً على عدم تعيينهم.