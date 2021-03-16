قيس سعيد يزور ليبيا اليوم

تونس (وكالات)

يجري الرئيس التونسي قيس سعيد زيارة رسمية لليبيا اليوم الأربعاء بهدف «مساندة المسار الديمقراطي» فيها، وفق ما أعلنت الرئاسة التونسية. وأوضحت الرئاسة في بيان أمس، أن «الزيارة، وهي الأولى منذ 9 سنوات لرئيس تونسي إلى ليبيا، تندرج في إطار مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا وربط جسور التواصل وترسيخ التشاور والتنسيق بين البلدين».

ولم تحدد الرئاسة التونسية المسؤولين الذين سيلتقيهم قيس سعيد في ليبيا.

وتشكل ليبيا شريكاً تجارياً مميزاً لتونس، إذ كانت قبل العام 2011 تستوعب الجزء الأكبر من إنتاج الصناعات الغذائية التونسية ومواد البناء.