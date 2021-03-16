اجتماع «الوزاري الخليجي» اليوم لمتابعة تنفيذ قرارات «قمة العلا»

الرياض (الاتحاد)

تنطلق في الرياض، اليوم، أعمال اجتماع الدورة الـ147 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف.

وأوضح الحجرف أن المجلس الوزاري سيبحث عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، التي صدرت عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، التي استضافتها محافظة العلا، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية.

كما يبحث الاجتماع، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، آخر التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.