الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة: توقيع «ميثاق شرف» انتخابي

أحمد عاطف (القاهرة)

انتهت، أمس، أعمال اليوم الأول للحوار الوطني الفلسطيني، في القاهرة، بتوقيع الفصائل الفلسطينية «ميثاق شرف» أكدت فيه حرصها على سير العملية الانتخابية بكافه مراحلها بشفافيه ونزاهه، بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة.

وانطلقت الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني بين الفصائل، برعاية مصرية، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالانتخابات.

وقالت مصادر مصرية مطلعة لـ«الاتحاد»: إن هذه الجولة تناولت عدداً من القضايا، أهمها وضع الفصائل في صورة تطورات المشهد الانتخابي، والإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية، التي تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، وتعتبر مدخلاً لتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة.

وتضم جلسات الحوار الثانية، التي ستستمر لمدة يومين، جميع الفصائل الفلسطينية، بمشاركة ممثلين عن المجلس الوطني الفلسطيني.