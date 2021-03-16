التحالف: تدمير قدرات نوعية للحوثيين في صعدة

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، عن تدمير مخبأٍ محصن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق لميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في محافظة صعدة. وأضاف التحالف في بيان أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد من أجل حماية المدنيين، مؤكداً أن عملياته العسكرية تتوافق مع القانون الدولي والإنساني.

إلى ذلك، حرر الجيش اليمني، أمس، مواقع جديدة في جبهة «جبل حبشي» غرب تعز وسط تراجع وانهيار للميليشيات الحوثية.

وقال مصدر عسكري: إن «قوات الجيش هاجمت مواقع الميليشيات بفتح جبهة العنين وأسفرت المواجهات عن تحرير تباب الجبيرية والصفراء والمشبك والاقحاف وجبلي الصراهم والعينين شمال مديرية جبل حبشي والتي تشرف على خط الرمادة هجدة الرئيس الذي يربط مدينة تعز بمحافظة الحديدة». وأضاف المصدر «أن المواجهات أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية وخسائر في الآليات والمعدات العسكرية للمليشيات».

إلى ذلك، تكبدت ميليشيات الحوثي أمس، خسائر فادحة بنيران الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وبغارات تحالف دعم الشرعية في جبهات شمال غرب محافظة مأرب.

وبحسب مصادر عسكرية، خاضت قوات الجيش وقبائل الجدعان خلال الساعات الماضية معارك عنيفة مع الميليشيات في جبهات «الكسارة». وأضافت المصادر أن المواجهات العنيفة أسفرت عن سقوط 80 قتيلاً وعشرات الجرحى في صفوف الحوثيين إلى جانب خسائر أخرى في المعدات.

ونوهت المصادر بالضربات الجوية التي نفذها طيران التحالف مستهدفاً تعزيزات حوثية قادمة من مديرية «مدغل» و«مفرق هيلان» إلى محاور القتال في جبهات «الكسارة» و«الرخيم»، مؤكدة تدمير 3 عربات مدرعة و3 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وفي حجة، قتل أكثر من 28 عنصراً من ميليشيات الحوثي أمس، في مواجهات مع الجيش اليمني في جبهة مديرية «عبس». وقال مصدر عسكري: إن «مواجهات الجيش مع الميليشيات الارهابية أسفرت عن مقتل 28 عنصراً حوثياً».

وأضاف المصدر «أن مقاتلات التحالف تمكنت من إعطاب عربة نوع بي إم بي وطقماً عسكرياً يحمل عيار 23 في منطقة البداح شمال مديرية عبس».