الأمم المتحدة تطلب تحقيقاً مستقلاً في حريق صنعاء

نيويورك (وكالات)

دعت الأمم المتحدة، أمس، إلى التحقيق في حريق تسبب بمقتل عشرات المهاجرين في مركز لاحتجاز مهاجرين أفارقة في صنعاء، بعد أن نشرت منظمات حقوقية دولية تقريراً اتهمت فيه ميليشيات الحوثي الإرهابية بإطلاق «مقذوفات مجهولة» عليهم خلال تظاهرة للمطالبة بتحسين ظروف إقامتهم، ما تسبب في وفاة عشرات منهم.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث لمجلس الأمن أمس: «يجب أن يكون هناك تحقيق مستقل في سبب الحريق»، وأكد جريفيث «يجب توفير الحماية لجميع الأشخاص في اليمن، بغض النظر عن جنسياتهم».

ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش روايات مروعة نقلاً عن ناجين تحدثوا عن التعرض للضرب والشتم ومشاهدة عشرات الجثث المتفحمة في الغرفة التي سجنوا فيها قبل اندلاع الحريق عقاباً لهم على احتجاجهم.

وقالت المنظمة «إنّ عشرات المهاجرين قضوا احتراقاً في اليمن في 7 مارس 2021، بعدما أطلقت ميليشيات الحوثي مقذوفات مجهولة على مركز احتجاز للمهاجرين في صنعاء، ما تسبّب في حريق». وأوضحت أنّ حراس المركز ومسلحين آخرين نقلوا مجموعات من المهاجرين غالبيتهم من إثيوبيا إلى أحد المواقع بعد رفضهم تناول الفطور وحدوث مناوشات مع عناصر الأمن، ثم صعد أحد أفراد القوة الأمنية إلى سطح الموقع المغلق وأطلق مقذوفتين على الغرفة فأحدثتا حريقاً.

كذلك، أظهر تسجيل مصور نشرته منظمة هيومن رايتش ووتش عناصر أمن يسيرون بين مجموعة من الناجين خارج الغرفة، فيما كانت النيران تلتهم الداخل ويتصاعد دخان أسود كثيف.

يأتي ذلك فيما طالبت منظمة العفو الدولية أمس، بإدراج حادث حريق مركز المهاجرين في صنعاء ضمن التحقيقات الجارية في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وأكدت المنظمة، في تقرير، أن عشرات المهاجرين ماتوا احتراقاً بعد أن أطلقت قوات الأمن الحوثية مقذوفات مجهولة على مركز احتجاز للمهاجرين في صنعاء، للسيطرة على احتجاج نظمه المهاجرون. وطالبت المنظمة أيضاً ميليشيات الحوثي، بالسماح فوراً للفِرق الإنسانية بمساعدة المحتاجين إلى مساعدات طبية أو غيرها.

وقالت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة نادية هاردمان: «يشكّل استخدام الحوثيين المتهور للأسلحة، والذي أدى إلى موت عشرات المهاجرين الإثيوبيين احتراقاً، تذكيراً مروعاً بالمخاطر المحدقة بالمهاجرين في اليمن، الذي مزقته الحرب»، وأكدت أن على الحوثيين محاسبة المسؤولين والتوقف عن احتجاز المهاجرين في مرافق احتجاز سيئة تهدد حياتهم وأوضاعهم.