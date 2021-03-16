رصد سلالة جديدة من «كورونا» لا يكشفها فحص "بي سي آر"

أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، أن العلماء يحققون بشأن سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد ظهرت في منطقة «بريتاني» قد يكون اكتشافها عبر الفحص أكثر صعوبة من بقية السلالات.

ورصدت ثماني إصابات بالسلالة الجديدة في بؤرة في مستشفى بالمنطقة. وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن التحاليل الأولية لم توضح أن هذه السلالة أكثر خطورة أو أسرع انتشارا من غيرها.

وقالت إدارة الصحة في منطقة «بريتاني» بغرب البلاد، في بيان «ستجرى تحقيقات لتحديد تأثير التطعيم والأجسام المضادة التي تكونت جراء إصابات سابقة بمرض كوفيد - 19 على هذه السلالة».

كما يسعى العلماء لمعرفة ما إذا كان بإمكان هذه السلالة عدم الظهور في الاختبار بعدما جاءت نتيجة فحص تفاعل البوليمر المتسلسل «بي. سي. آر» سلبية لدى عدة مرضى، ثم جاءت نتيجة عينات دم أو مأخوذة من عمق الجهاز التنفسي إيجابية.