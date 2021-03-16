البرلمان العربي يشيد بالجهود المبذولة من الدول العربية لمواجهة «كورونا»

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي بتخصيص الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان هذا العام تحت شعار «الحق في الصحة»، معتبراً أن التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان بشكل عام، ولكنه يكتسب أهمية استثنائية في الوقت الحالي حيث لاتزال جائحة «كورونا» تلقي بتحديات غير مسبوقة على الدول العربية ودول العالم أجمع.

جاء ذلك في بيان أصدره البرلمان العربي اليوم بمناسبة «اليوم العربي لحقوق الإنسان» الذي يتم الاحتفال به يوم 16 مارس من كل عام. وأشاد رئيس البرلمان العربي بالجهود المقدرة التي تبذلها الدول العربية من أجل مواجهة جائحة «كورونا»، سواء على مستوى الدول فرادى أو في إطار جامعة الدول العربية، معرباً عن خالص تقديره واحترامه لجميع العاملين في القطاع الطبي في الدول العربية، والذين يأتون في الصفوف الأمامية في مواجهة هذه الأزمة وقدموا العديد من التضحيات حفاظاً على صحة المواطن العربي.

من جهة أخرى، قال العسومي، إن الاحتفال هذا العام يأتي في وقت تواجه فيه الدول العربية حملة ممنهجة للتدخل في شئونها الداخلية وفرض الوصاية الخارجية عليها تحت دعاوي حماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن البرلمان العربي سيخصص جلسته القادمة بشكل كامل لمناقشة هذا الموضوع من جوانبه كافة.



