تعيين الموريتاني القاسم وان مبعوثاً للأمم المتحدة في مالي

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش الدبلوماسي الموريتاني القاسم وان، مبعوثاً جديداً إلى مالي، حيث سيدير إحدى أكبر عمليات حفظ السلام للمنظمة الأممية.

وقالت الأمم المتحدة، إن القاسم وان تولى خلال مسيرته المهنية مناصب في منظمات دولية، لا سيما الاتحاد الأفريقي بين 2009 و2015 ومن ثم من 2017 إلى 2019 وفي قسم عمليات السلام في الأمم المتحدة من 2016 إلى 2017.



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أجرى وان لحساب الأمم المتحدة، في الأشهر الأخيرة على رأس فريق، دراسة استراتيجية مستقلة لمهمة الأمم المتحدة للسلام في جنوب السودان وهي من أكثر العمليات تكلفة للمنظمة في العالم، وأوصى بخفض عديدها، إلا أن مجلس الأمن الدولي لم يأخذ بتوصيته هذه.

وأوضحت الأمم المتحدة، أن وان «معروف بولائه للاتحاد الأفريقي، ودعمه حلولاً أفريقية للمشاكل الأفريقية».

ويحل وان مكان وزير خارجية تشاد السابق محمد صالح النظيف الذي قد يتولى إدارة مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل ومقره في العاصمة السنغالية دكار.

وتضم بعثة الأمم المتحدة في مالي «مينوسما» نحو 14.500 عسكري وشرطي منتشرين في البلاد. ويجدد لها سنوياً في يونيو.