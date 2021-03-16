الحكومة اللبنانية تعلن خبرا قد يفاقم الأزمة

قال حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إن لبنان لا يمكن أن يبقي على دعم الوقود بعد شهر مارس الجاري.

وأضاف دياب أن الحكومة يمكن أن تبقي على بعض الدعم حتى يونيو المقبل.

وقال، في مقابلة صحفية، "حاليا هنالك تغطية بالنسبة للوقود لشركة كهرباء لبنان لغاية نهاية شهر مارس. لكننا نبذل جهودا لتأمين اعتمادات جديدة لتغطية حاجة كهرباء لبنان".

يعاني لبنان أزمة مالية منذ أواخر عام 2019، قضت على الوظائف وحرمت الناس من ودائعهم المصرفية وخفضت قيمة العملة بنسبة 85 بالمئة.

وأوضح دياب "كنا قد تخوفنا وحذرنا مسبقا من أثر استمرار نزيف الدولار على الاحتياطي. ولهذا، قمنا بإرسال عدة سيناريوهات لترشيد الدعم إلى المجلس النيابي في ديسمبر الماضي".

وتابع قائلا "لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن".

وزادت المشاكل مع ظهور أزمة سياسية حالت دون تشكيل حكومة منذ استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس الماضي إثر انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة نحو 200 شخص وشرد مئات الآلاف بسبب تضرر منازلهم.

ولم يتمكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من تشكيل الحكومة منذ تكليفه بالمهمة في أكتوبر الماضي.