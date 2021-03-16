لبنان يكشف عن وجود مواد خطرة في مرفأ بيروت



كشف وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، ميشال نجار، اليوم الثلاثاء، عن وجود 52 حاوية للمواد الخطرة في مرفأ بيروت.

وقال نجار، بعد اجتماع ترأسه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، للبحث في أوضاع مرفأ بيروت، إن الرئيس عون أعطى توجيهاته لإزالة أي مواد تشكل خطراً.

وأضاف أنه تقدم بطلب للحصول على موافقة استثنائية لتخصيص جزء من قرض البنك الدولي لتمويل عملية إزالة المستوعبات الخطرة الموجودة في المرفأ.

وأعلن أن عملية توضيب هذه الحاويات الـ 52 بدأت «منذ أكثر من شهر، ونحن ما زلنا نتقاذف الكرة من مكان إلى آخر؛ لأن التمويل لهذه العملية لم يؤمن بعد، ولذلك لا زالت المستوعبات موجودة في المرفأ».

وأشار إلى أن الرئيس عون أعطى «موافقته المبدئية لتخصيص مبلغ من قرض البنك الدولي لتمويل هذه العملية»، لافتاً إلى أن جزءاً من هذا القرض سيعاد تخصيصه «لإطلاق عملية جديدة لتحضير دفتر شروط لإعادة بناء المرفأ وفقاً لأسس عصرية حديثة».

وأضاف: «إننا بحاجة اليوم إلى مخطط توجيهي جديد لإعادة بناء المرفأ، وهذا المخطط هو عملية كبيرة ومتشعبة، تتضمن جزءاً قانونياً، وآخر اقتصادياً ومالياً، وهندسياً، ما يتطلب تمويلاً ووقتاً».

وأكد الوزير نجار أن هناك جهات عديدة مهتمة بالمشاركة في عملية إعادة بناء المرفأ، منها دول وشركات عرضت خدماتها.

وكان انفجار هزّ مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، ما أسفر عن سقوط أكثر من 200 قتيل، بينهم رعايا عرب وأجانب وعناصر من القوى الأمنية اللبنانية و6000 جريح.



