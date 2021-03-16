حذر أوروبي.. وبريطانيا تؤكد أن لقاح أسترازينيكا آمن

قال أول سفير للاتحاد الأوروبي لدى بريطانيا، إن قرار تعليق لقاح أسترازينيكا في دول أوروبية ليس قراراً صادراً من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح السفير جواو فالي دي ألميدا أنه عندما توجد شكوك، فإن "مبدأ الحذر هو الذي يسود".

وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن هذا ليس قراراً من الاتحاد الأوروبي، وإنما قرارات اتخذتها حكومات أوروبية بصورة منفردة.

وقال: "جميع حكوماتنا قلقة وتركز على سلامة المواطنين، وعندما تظهر شكوك لأي سبب، فأعتقد أن مبدأ الحذر هو الذي يسود".

من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن اللقاح آمن.

وقال لبي بي سي: "إن الدول المختلفة لها أساليب مختلفة، لكن يمكنني أن أقول لكم بصورة واضحة وضوح الشمس أن الجهات التنظيمية في بريطانيا والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية يقولون إن لقاح أسترازينيكا آمن، ويتعين على الناس المضي في الحصول عليه".

وأوضح أنه لا توجد "مخاطر إضافية" بالنسبة للأدلة التي اطلعت عليها الحكومة البريطانية.