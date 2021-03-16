بلينكن: أميركا ستعمل مع الحلفاء على نزع نووي كوريا الشمالية

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحلفاء من أجل نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وأدلى بلينكن بهذه التصريحات خلال اجتماع ثنائي مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي في طوكيو. وقال إن زيارته تهدف إلى إعادة تأكيد التحالف بين الولايات المتحدة واليابان.



