قبل لقاء بايدن.. رئيس وزراء اليابان يتلقى لقاح كورونا

تلقى رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا الجرعة الأولى من لقاح للوقاية من كوفيد-19، اليوم الثلاثاء، وذك لاستعداداً للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن الشهر المقبل.

وسوجا هو أول مسؤول حكومي ياباني يتلقى اللقاح علناً، وسيجري تطعيم من 80 إلى 90 مسؤولاً قبل التوجه إلى الولايات المتحدة أوائل الشهر المقبل. وسيصبح سوجا أول زعيم دولي يلتقي مع بايدن بعدما تولى الرئاسة.