المتحدث باسم البرلماني الليبي: الدبيبة نجح في نيل ثقة النواب

أكد المتحدث باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلفة إدارة المرحلة الانتقالية نجح بامتياز في نيل الثقة من النواب.

وقال عبدالله بليحق عبر «تويتر»، «الدبيبة نجح بامتياز في نيل الثقة من النواب.. والاستحقاقات القادمة لن تتم من دون تضافر جهود الأطراف المعنية».

وأضاف المحلل السياسي أحمد المهدوي «الدبيبة يسعى لقيادة حكومة وحدة وطنية حقيقية تعمل على كامل التراب الليبي».

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وكان عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلفة إدارة المرحلة الانتقالية وصولاً لانتخابات مقررة نهاية ديسمبر المقبل، أدى اليمين القانونية، أمس الاثنين أمام البرلمان.