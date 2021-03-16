توصية من الصحة العالمية بشأن لقاح "أسترازينيكا"

اكدت شركة أسترازينيكا ومنظمة الصحة العالمية أنّه لا توجد مخاطر مباشرة من استخدام لقاح أسترازينيكا المضادّ لفيروس كورونا، في حين علّق عدد متزايد من الدول كإجراء احترازيّ اللقاح بسبب المخاوف من تسببه بجلطات دموية وآثار جانبيّة أخرى محتملة.

وكان آخر هذه الدول ألمانيا وايطاليا وفرنسا وإسبانيا، في حين أوصت منظمة الصحة العالمية بمواصلة استخدام لقاح "أسترازينيكا" في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا.

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تديروس أدهانوم غيبرييسوس أن المجموعة الاستشارية لخبراء منظمة الصحة العالمية حول التلقيح "على تواصل وثيق مع الوكالة الأوروبية للأدوية. وتعقد لجنة من منظمة الصحة العالمية اجتماعاً لمراجعة سلامة لقاح أسترازينيكا.

كانت الدنمارك أول بلد في 11 مارس تعلن تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا كإجراء احترازاي على خلفية مخاوف من تسبّبه بجلطات دموية لدى اشخاص تلقوه.

وحذت ايسلندا والنروج حذوها في اليوم ذاته، معلنين تعليق استخدام كل مخزونهما من اللقاح مؤقتا بسبب مخاوف مماثلة.

والإثنين قضى أحد أفراد طواقم الرعاية الصحية في النروج جراء نزيف دماغي أصيب به بعد تلقيه جرعة من لقاح أسترازينيكا، على الرغم من عدم وجود رابط مباشر بين الواقعتين، وفق السلطات الصحية.

وهذه هي ثاني حالة من نوعها تسجّلها النروج في غضون أيام.

وعلّقت بلغاريا استخدام اللقاح في 12 مارس مع فتحها تحقيقا في وفاة امرأة تلقت اللقاح قبل اسبوع.

وذكر تحقيق مبدئي أنّ المرأة توفت نتيجة سكتة قلبية، فيما لم يجد تشريح للجثة أي رابط ممكن مع تلقيها اللقاح.

وأجلت تايلاند في شكل مفاجئ بدء طرحها للقاح في نفس اليوم، وقامت جمهورية الكونغو الديموقراطية بالمثل مشيرة الى "اجراءات احترازية".

واليوم التالي، قررت هولندا وإيرلندا تعليق استخدام اللقاح مؤقتا وتلتها اندونيسيا والمانيا وايطاليا وفرنسا وسلوفينيا وإسبانيا الاثنين.

وعند اعلان قراراها قالت وزارة الصحة الألمانية انه من الضروري اجراء درس معمق اكثر بعد التقارير عن حوادث التسبب بجلطات دموية في أوروبا.

وعلقت السلطات الصحية النمساوية استخدام مجموعة من لقاحات أسترازينيكا ضد كوفيد-19 بعد وفاة ممرضة جراء "مشاكل خطيرة في تخثر الدم" بعد أيام من تلقيها اللقاح.

وقررت أربع دول أوروبية أخرى هي استونيا ولاتفيا ولوكسمبورغ وليتوانيا أيضا تعليق استخدام هذه اللقاحات من هذه الشحنة، التي أرسلت إلى 17 دولة أوروبية وتتكون من مليون جرعة.

وفي 11 مارس، قررت إيطاليا حظر استخدام شحنة من اللقاح كإجراء احترازي، قبل أن تتخذ رومانيا القرار نفسه.

والأحد، قررت مقاطعة بيدمونت في شمال إيطاليا تعليق استخدام اللقاح عقب وفاة مدرسة تلقت جرعة عشية وفاتها.



