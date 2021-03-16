التحالف يدمر مخبأ صواريخ ومنصات إطلاق في صعدة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير مخبأ محصن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق في صعدة وسط اليمن وشمال غرب صنعاء.

وقال في بيان إن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد من أجل حماية المدنيين، مضيفا أن عملياته العسكرية تتوافق مع القانون الدولي والإنساني.

وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، عن إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخين باليستيين تجاه مدينة خميس مشيط، مؤكداً سقوط الصاروخين بمنطقتين حدوديتين غير مأهولتين.

وأضاف أن الصاروخين أطلقا من مدينة صعدة من وسط الأعيان المدنية، مشدداً على أن الميليشيات مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني واستهداف المدنيين.

تجدر الإشارة إلى أن الخارجية الأميركية، الاثنين، كانت أدانت بشدة كل المحاولات الحوثية لاستهداف الأراضي السعودية بالصواريخ والمسيرات.

وقالت نائبة المتحدث باسم الخارجية، جالينا بورتر، إن هذه المحاولات غير مقبولة وخطيرة وتهدد حياة المدنيين، مشيرة إلى قلق بلادها العميق من جراء الانتهاكات الحوثية.