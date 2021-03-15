الإمارات: استمرار هجمات «الحوثيين» الإرهابية تصعيد خطير

أبوظبي (وام)

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا «الحوثي» الإرهابية، المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أمس، من خلال طائرة من دون طيار «مسيرة» مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية، وأمن واستقرار المملكة، وإمدادات الطاقة العالمية، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعتبر تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أعلنت عن اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه السعودية. وقال المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي: «إن قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح أمس، من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط».

وأضاف العميد المالكي: «إن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب»، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

من جانبها، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، محاولة ميليشيا «الحوثي» الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها. وجدد الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، في بيان، وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية، التي ترتكبها ميليشيا «الحوثي» الإرهابية، مؤكداً تأييدها للتدابير والإجراءات كافة التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

«التحالف»: سقوط صاروخين «حوثيين» بمنطقتين غير مأهولتين

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، أن ميليشيا «الحوثي» الإرهابية أطلقت صاروخين باليستيين صوب مدينة خميس مشيط السعودية، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي السعودي، أمس.

وأضاف التلفزيون الرسمي، نقلاً عن قيادة القوات المشتركة إن الصاروخين سقطا بمنطقتين حدوديتين غير مأهولتين.

تحرير مواقع جديدة غرب تعز

حرر الجيش اليمني، أمس، مواقع جديدة في جبهة مقبنة غرب تعز، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيا «الحوثي» المدعومة إيرانياً.

وقال مصدر عسكري: «إن المواجهات أسفرت عن تحرير تبة الزنبيل وتبة الهداد وتبة عاطف وتبة عطروش، وما يزال التقدم مستمراً، وسط تراجع للميليشيات الحوثية»، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ».

وأضاف المصدر: «إن الميليشيا الحوثية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات العسكرية، منها تدمير عربة مدرعة أثناء المواجهات».

وفي هذه الأثناء، تمكنت قوات الجيش، من صد محاولات تسلل للميليشيا الإرهابية، على موقع الجيش الوطني بجبهة الشامية شمال محافظة صعدة.

وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد سليمان النويهي: «إن قوات الجيش الوطني تمكنت من أسر ثلاثة مسلحين من الميليشيا الحوثية، وبحوزتهم عدد من الألغام، أثناء تصدي قوات الجيش لهم بعد محاولة تسلل فاشلة».

وأضاف النويهي: «إن المواجهات أسفرت عن مصرع، وجرح عدد من عناصر الميليشيا، فيما لاذ البقية بالفرار».