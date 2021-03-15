الكاظمي: قلصنا عدد القوات الأجنبية بالعراق %60

هدى جاسم (بغداد)

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، القوى السياسية في العراق جميعاً إلى خلق خطاب وطني موحد، مشيراً إلى نجاح بلاده في خفض عدد القوات الأجنبية بنسبة 60 في المئة. وقال رئيس الوزراء خلال زيارته مقر وزارة الخارجية: «علينا جميعاً خلق خطاب وطني موحد، ننطلق منه إلى حوار أوسع على مستوى المنطقة، لتأمين مصالح شعبنا والسلم والاستقرار الإقليميين». وأضاف الكاظمي: «نجحنا في تطوير دبلوماسية نشطة خلال فترة هذه الحكومة، حيث فعّلنا الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، وانتقلنا نحو التركيز على التعاون الاقتصادي والدبلوماسي والثقافي، كما إننا نجحنا بتخفيض عدد القوات الأجنبية بنسبة 60 في المئة». وتابع: «إن الدبلوماسية العراقية ساعدت العراق أيضاً على الخروج من الأزمة الاقتصادية، حيث تم تشكيل مجموعة التواصل الاقتصادي بدعوة منا، والتي وقفت بجانب العراق في أزمته الاقتصادية، ولا تزال تقدم الدعم لنا في مسار الإصلاح الاقتصادي وتطبيق الورقة البيضاء».