دمشق: إحباط هجوم بأحزمة ناسفة

دمشق (وكالات)

أفادت تقارير إعلامية رسمية في سوريا بأن «الأجهزة المختصة أحبطت عملية إرهابية كانت تستهدف مدينة دمشق عبر أحزمة ناسفة، وقضت على ثلاثة إرهابيين، وألقت القبض على ثلاثة آخرين».

ونسبت التقارير إلى مصدر أمني قوله: «إن المؤامرة أحبطت بالتعاون مع سكان بلدتين في ريف دمشق»، في منطقة كانت من قبل خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة جنوب غرب العاصمة. ولم تذكر التقارير متى جرى إحباط الهجوم، أو أي تفاصيل أخرى.

واستعادت الحكومة السورية السيطرة على المنطقة كثيفة السكان من يد المعارضة المسلحة منذ نحو ثلاث سنوات، بعد التوصل لاتفاق مصالحة مع شيوخ المنطقة.

لكن قوات الأمن لا تزال تقيد التنقلات إلى البلدتين، وهما كناكر وزاكية، وهما البلدتان اللتان جاء منهما المتورطون في مؤامرة التفجير، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية.