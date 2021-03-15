ملك الأردن بعد حادثة مستشفى السلط: سيحاسَب كل مقصّر

تعهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الاثنين، بمحاسبة كل من قصّر في عمله وفي حماية أرواح الأردنيين، في حادثة انقطاع الأوكسجين عن مرضى في مستشفى بمدينة السلط.

ونقلت وكالة أنباء الأردن الرسمية (بترا) عن الملك قوله، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، "رحمة الله على أهلنا الذين فقدناهم في السلط"، مشدداً على أنه "ليس مقبولاً أبداً أن نخسر أي مواطن نتيجة الإهمال".

كما شدد الملك عبدالله الثاني، على ضرورة أن يكون كل مسؤول أو موظف، كبيراً أم صغيراً، على قدر المسؤولية، وإلا فليترك المجال لمن يريد أن يخدم الأردن والأردنيين.

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وأوضح العاهل الأردني أن المنصب ليس للترضية أو المجاملة، بل لخدمة الأردنيين والأردن بإخلاص، مؤكداً أن "ثقافة الأردنيين، هي ثقافة الشرف والرجولة والكرامة، المستمدة ممن أسسوا الدولة. وهذا هو المعروف عن الأردنيين".

وأعرب عبدالله الثاني عن تفهمه للصعوبات التي تواجه الأردنيين والأردنيات جراء الوباء، مشدداً "أننا سنتجاوز، بعون الله، الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن من جائحة كورونا، والأوضاع الاقتصادية، وهذا يتطلب العمل بروح الفريق الواحد".

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وتوفي ستة مرضى بفيروس كورونا المستجد في مستشفى بمدينة السلط إثر نفاد الأوكسجين، ما أدى إلى استقالة وزير الصحة.