هيئة بريطانية: لقاح كورونا المتهم ليس سبب الجلطات

قالت هيئة تنظيم اللقاحات في بريطانيا، اليوم الإثنين، إن لقاح «أسترازينيكا-أكسفورد» ليس مسؤولاً عن حالات تجلط الدم التي سجلت لأشخاص تلقوه.

وأوضح فيل بريان، رئيس إدارة سلامة اللقاحات في وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، إن المنظمة «تراجع عن كثب» تقارير الجلطات الدموية في بعض الدول الأوروبية.

لكنه أضاف أن الأدلة المتاحة «لا تشير إلى أن اللقاح هو السبب».

وأشار، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن «الجلطات الدموية يمكن أن تحدث بشكل طبيعي وهي ليست نادرة الحدوث».

وتابع أنه «تم الآن إعطاء أكثر من 11 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وعدد الجلطات الدموية المبلغ عنها بعد أخذ اللقاح ليس أكبر من العدد الذي كان سيحدث بشكل طبيعي في السكان الذين تم تلقيحهم».

وأضاف أنه «لا يزال يتعين على الناس الذهاب وتلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19 عندما يطلب منهم ذلك».

يأتي رد رئيس إدارة سلامة اللقاحات في وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية، بعدما أصبحت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا أحدث الدول التي علقت مؤقتاً استخدام اللقاح.