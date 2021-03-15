قصف صاروخي على قاعدة عراقية تضمّ أميركيين

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، أن سبعة صواريخ استهدفت قاعدة جوية عسكرية تضمّ أميركيين واقعة شمال بغداد.

وأكد مسؤولون أن خمسة صواريخ على الأقل سقطت على قاعدة «بلد» الجوية من دون إصابات بشرية. وأوضحت المصادر أن صاروخين آخرين سقطا خارج القاعدة في منطقة ريفية من دون التسبب في إصابات.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وأعلنت جماعات مسلحة مسؤوليتها من قبل عن وقائع مشابهة.

وهذا آخر هجوم من سلسلة هجمات مماثلة ضد مواقع عراقية تضم جنوداً من قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي. وقضى متعاقد أميركي مدني، خلال الأسابيع الماضية، في هجوم استهدف قاعدة «عين الأسد» في غرب العراق.