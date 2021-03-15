الأردن يرصد أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا

أحصى الأردن، اليوم الاثنين، أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

وبلغت الحصيلة 9417 إصابة جديدة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، وهي أعلى حصيلة يومية على الإطلاق منذ ظهور الفيروس في الأردن في مارس 2020.

يأتي تسجيل هذا العدد من الإصابات في وقت تشهد فيه المملكة حظر تجوال يومياً من السابعة مساء.

ووفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن وزارة الصحة الأردنية، رفعت حصيلة اليوم إجمالي الإصابات إلى المسجلة إلى 486470 إصابة.

وعدد الإصابات المسجلة الاثنين هو الأعلى منذ بدء انتشار العدوى في الأردن في مارس 2020.

كانت الإصابات اليومية المسجلة بلغت ذروتها في 18 نوفمبر الماضي بتسجيل 7933 إصابة، وبقي هذا الرقم الأعلى حتى أمس الأحد إذ سجل 8053 إصابة.

ورصدت المملكة، اليوم الاثنين، 82 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة بالفيروس 5428.



