السودان يطلب وساطة دولية بشأن سد النهضة

قالت الحكومة السودانية، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك طلب من أطراف عدة الوساطة بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأفاد فيصل محمد صالح المستشار الصحفي لحمدوك أنّ "رئيس الوزراء طلب من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية التدخل والتوسط في خلافات سد النهضة عبر رسالة بعث بها إلى المنظمة الدولية وأخرى إلى الحكومة الأميركية".

وأكد بيان، صادر عن وزارة الخارجية، أن حمدوك كتب إلى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ليطلب رسمياً الوساطة فيما يتعلق باستخدام مياه نهر النيل لملء السد.

اقرأ أيضا... مصر والسودان: ننسق للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة

وأضاف البيان «حكومة السودان تشعر بالقلق إزاء تصريحات إثيوبيا بعزمها على ملء ثان لسد النهضة في يونيو 2021، من دون اتفاق ملزم يضمن تبادل المعلومات وضمانات التشغيل والإدارة البيئية والاجتماعية، كما تؤكد بأن أي إجراء أحادي الجانب للملء سوف يلحق الضرر بالسودان ويهدد أمنه القومي».

واقترح السودان من قبل بالفعل فكرة الآلية الرباعية للوساطة، وهي خطوة تؤيدها مصر بسبب عدم التوصل إلى حل خلال جهود الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي.