روسيا تعتزم إنتاج لقاح «سبوتنيك في» بأوروبا



ذكرت روسيا أنها توصلت لاتفاقات لإنتاج لقاحها المضاد لـ«كوفيد - 19» (سبوتنيك في) في العديد من الدول الأوروبية، حسب ما ذكرته وكالة أنباء انترفاكس.

وتردد أن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي «ار دي أي إف» كيريل دميتريف، أعلن هذه الخطة في موسكو، اليوم الاثنين، ولكن من دون الكشف عن أسماء الشركات المعنية.

وقال إنه تم التوصل إلى اتفاقات مع شركات في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

والهدف هو ضمان إمكانية بدء وصول شحنات اللقاح الروسي إلى الدول الأوروبية حالما يتم منح الموافقة في أوروبا.

ومازالت وكالة الأدوية الأوروبية تراجع اللقاح الروسي.

وأعلنت إيطاليا بالفعل قبل أسبوع عن أن شركة «أدينه سيرل» في لومباردي سوف تنتج «سبوتنيك في» اعتباراً من يوليو.

وبحسب المعلومات الروسية، تمت الموافقة على العقار بالفعل في نحو 50 دولة، بينها المجر، حيث بدأ الإنتاج من دون موافقة وكالة الأدوية الأوروبية.

وكان الكرملين قد اشتكى من تسيس عملية ترخيص «سبوتنيك في» بأوروبا.



