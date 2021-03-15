إحباط عملية إرهابية في دمشق

قالت وسائل إعلام سورية رسمية، اليوم الاثنين، إن ثلاثة إرهابيين قتلوا خلال إحباط عملية إرهابية في العاصمة دمشق.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء أن «الأجهزة المختصة أحبطت عملية إرهابية كانت تستهدف مدينة دمشق عبر أحزمة ناسفة، وقضت على ثلاثة إرهابيين، وألقت القبض على ثلاثة آخرين».

ونسبت الوكالة إلى مصدر أمني قوله إن «المؤامرة» أحبطت بالتعاون مع سكان بلدتين في ريف دمشق.