بايدن وبيلوسي يتجنبان دعوة حاكم نيويورك إلى الاستقالة

تجنب الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد الرد على أسئلة صحافيّين سألوه إذا كان ينبغي على حاكم نيويورك أندرو كومو، الاستقالة، في حين دعت رئيسة مجلس النوّاب الديموقراطيّة نانسي بيلوسي، كومو إلى مشاورة نفسه لمعرفة ما إذا كان لا يزال قادراً على البقاء في منصبه، من دون ذهابها إلى حد المطالبة باستقالته.

وتختلف التصريحات الحذرة لكلّ من بايدن وبيلوسي، عن تصريحات مسؤولين ديموقراطيّين آخرين، بينهم تشاك شومر، والذين دعوا كومو صراحةً إلى الاستقالة.

وقال بايدن وهو ينزل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية مارين وان "التحقيق مستمر ونريد أن نرى ما الذي سيأتي به".