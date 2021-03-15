احتجاجات في الأردن بعد حادثة السلط

قال شهود إن احتجاجات اندلعت في عدة مدن وبلدات في الأردن ضد قيود كورونا، وذلك بعد يوم من وفاة ما لا يقل عن ستة مرضى بكورونا في مستشفى حكومي إثر نفاد الاوكسجين.

واحتشد المئات في الشوارع متحدين حظر التجول ليلا بمدينة إربد بشمال البلاد، وفي عدة مدن أخرى ومنها السلط وأحد أحياء العاصمة عمان. وتجمع محتجون أيضا في مدينة الكرك الجنوبية وفي مدينة العقبة الساحلية.



وتفجرت موجة الغضب إثر حادثة المستشفى وكذلك بسبب تشديد قيود مكافحة الوباء التي شملت تمديد حظر التجول الليلي لكبح زيادة كبيرة في إصابات كوفيد-19 تعود أساسا للتفشي السريع للسلالة البريطانية من فيروس كورونا. ودعا المتظاهرون، إلى إلغاء قوانين الطوارئ التي سُنت في بداية الوباء العام الماضي.



وأقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة وزير الصحة وقال إنه يتحمل المسؤولية الكاملة في وفاة مرضى فيروس كورونا.

وزار العاهل الأردني الملك عبد الله المستشفى الواقع بمدينة السلط.

واحتجزت السلطات مدير المستشفى ومساعديه مساء السبت، وقال مسؤولون إن ثلاث وفيات أخرى قد تكون مرتبطة بانقطاع الأكسجين.