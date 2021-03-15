هولندا وأيرلندا تعلقان استخدام لقاح أسترازينيكا

قالت الحكومة الهولندية، إنها قررت تعليق التطعيم بلقاح أسترازينيكا الواقي من فيروس كورونا حتى 29 مارس على الأقل كإجراء احترازي.

وقالت الحكومة إن الإجراء، الذي يأتي عقب قرار مشابه من أيرلندا، يستند على تقارير من الدنمارك والنرويج باحتمال وجود آثار جانبية خطيرة.

وذكرت السلطات الصحية بالنرويج يوم السبت أن ثلاثة موظفين بالقطاع الصحي كانوا قد تلقوا اللقاح مؤخراً يخضعون للعلاج في مستشفى بعد إصابتهم بنزيف وتجلط في الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية.