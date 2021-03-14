الإرياني: «الثوري الإيراني» مستمر في تهريب الأسلحة

عدن (وكالات)

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، من التهديد الخطير وغير المسبوق الذي باتت تشكله الألغام البحرية الحوثية على سلامة السفن التجارية وأمن حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وقال إن هذه الألغام تؤكد استمرار الحرس الثوري الإيراني في تهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والخبراء للميليشيات، واتخاذه الأراضي اليمنية منطلقاً لتهديد الملاحة التجارية والتحكم بالممرات الدولية. وطالب المجتمع الدولي بالضغط على النظام الإيراني لوقف أنشطته المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، ودعم جهود الحكومة لبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني وتأمين كامل الشريط الساحلي ووقف الأنشطة الإرهابية وحماية الأمن والسلم الدوليين.