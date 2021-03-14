اليوم.. الحكومة الليبية تؤدي اليمين لاستلام السلطة

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تؤدي حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اليمين الدستورية اليوم أمام مجلس النواب الليبي، في المقر المؤقت للبرلمان في مدينة طبرق شرق البلاد، تمهيداً لاستلام مهامها.

ويتسلم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، السلطة من رئيس حكومة «الوفاق» فايز السراج في مقر المجلس الرئاسي في طريق السكة بالعاصمة طرابلس غداً، حسبما أكد مصدر ليبي مسؤول لـ«الاتحاد».

وأكد المصدر أن مراسم تسليم وتسلم السلطة ستتم بحضور مسؤولين عن عدد من المؤسسات داخل العاصمة الليبية طرابلس، مشيراً إلى أن السراج سيصل للعاصمة اليوم لتسليم السلطة.

وتسلم الدبيبة بالفعل ديوان مجلس الوزراء في طرابلس، السبت الماضي، وعقد اجتماعاً مع مديري الإدارات والمكاتب بالديوان، لوضع خطة عمل الديوان وآلية التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

وقرّر الدبيبة إيقاف حركة حسابات الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها والشركات العامة، مؤقتاً، وطالب مصرف ليبيا المركزي والمصارف الحكومية الأخرى بإيقاف أية معاملات مخالفة لأحكام هذا القرار.

ووجه الدبيبة رسالة إلى رؤساء مجالس إدارات الصناديق الاستثمارية والشركات العامة، مشدداً على ضرورة العمل بالقرار إلى حين صدور ما يلغيه، على أن يستثنى من ذلك ما يتعلق منها بمصروفات الباب الأول من الميزانية، وذلك حرصاً من الحكومة على الحفاظ على المال العام، بما يكفل حسن الأداء وضمان القيام بالمسؤوليات والواجبات خدمة للوطن والمواطن.

وأشار إلى أن القرار يهدف كذلك إلى تلافي أية شبهات للفساد، والتصرف في أموال الدولة دون وجه حق، ومن واجب المسؤولية الملقاة على عاتق حكومة الوحدة الوطنية.

بدوره، أكد يوسف الفارسي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة «عمر المختار» الليبية، أن ليبيا من بين العشر دول الأكثر فساداً على مستوى العالم، مشيراً إلى أن هذا يعتبر مؤشراً خطيراً في ضوء ما واجهه المواطن الليبي طيلة السنوات الماضية، من تردي الخدمات والأوضاع المعيشية الصعبة، نتيجة إهدار المال العام وسرقة أموال الدولة.

وأوضح «الفارسي» في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإيقاف حركة حسابات جميع الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة مؤقتاً، إضافة إلى الشركات العامة، تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح وبداية موفقة، مؤكداً أنها خطوة تحسب لرئيس الحكومة من أجل مكافحة الفساد المستشري في هذه المؤسسات والإبقاء على الباب الأول من الميزانية، والذي يشمل المرتبات لأنه يعتبر مهماً للمواطن الليبي والذي لا يمكن الاستغناء عنه.

عسكرياً، أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس، تنفيذ عملية نوعية ضد أحد قادة تنظيم «داعش» في مدينة أوباري جنوبي البلاد. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري: «إن العملية استهدفت القيادي الداعشي المدعو محمد ميلود (أبو عمر)».

وتابع الجيش الليبي في بيانه: «هذا العنصر الخطير بات في قبضة القوات المسلحة الليبية»، موضحاً أن ميلود، كان أحد أبرز قيادات التنظيم الإرهابي في سرت إبان سيطرة التنظيم على المدينة في عام 2015.

وتابع: «إن القيادي قاد عمليات إرهابية، وأبرزها مشاركته في الهجوم على الهلال النفطي، وأصيب بطلق ناري في البطن، ونقل للعلاج إلى مدينة الجفرة، وتلقى العلاج هناك، ومن ثم عاد إلى مدينة سرت بعد شفائه، وتلقيه دورات وإرهابية على يد أكبر قادة التنظيم بسرت».

ولفت المسماري إلى أن القيادي تربطه علاقة قوية مع زعيم في تنظيم «داعش» بليبيا هو أبو معاذ العراقي، الذي قتل في مدينة سبها إثر عملية عسكرية قام بها الجيش الوطني الليبي في شهر سبتمبر العام الماضي، وقتل معه قادة من «داعش»، بعدما أصبح والي التنظيم في شمال أفريقيا.

وكشف أن محمد ميلود عاد إلى مدينة أوباري إثر هزيمة التنظيم في مدينة سرت، حيث شكّل خلية إرهابية، وشنّ عمليات إرهابية، منها خطف أربعة مهندسين إيطاليين عام 2016، وطالب بفدية تقدر بأربعة ملايين يورو مقابل إطلاق سراحهم، وأبرمت الصفقة واستلم الإرهابي القيمة المتفق عليها.