السودان: ضبط أسلحة مهربة على الحدود مع إثيوبيا

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)



أعلن الجيش السوداني، أمس، ضبط أسلحة مهربة في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا، حسبما أكد بيان نشره الجيش، أمس، حصلت «الاتحاد» على نسخة منه.

وأفاد البيان بأن الأسلحة المهربة جاءت من إحدى دول الجوار بمنطقة الفشقة إلى داخل السودان.

وكان الجيش السوداني أعلن، يوم الأحد الماضي، ضبط أسلحة مهربة من إثيوبيا بولاية القضارف الحدودية.

إلى ذلك، بحثت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى السودان، روبرت فان دن دوول، ترتيبات استئناف الحوار الاستراتيجي لتعزيز التعاون بين السودان والاتحاد الأوروبي قريباً.

وأعربت المهدي عن تقدير السودان لدعم الاتحاد الأوروبي السياسي والاقتصادي والتقني والمادي للسودان، واستعداده للمشاركة في الآلية الرباعية في مفاوضات «سد النهضة»، وكذلك الدعم الإنساني لاستقبال اللاجئين في شرق السودان. وأكدت الوزيرة تطلع السودان إلى دعم دول الاتحاد الأوروبي في إعفاء السودان من الديون، مثمنة مساندة الدول الأوروبية، وخصوصاً فرنسا، لاستضافتها مؤتمر باريس.

ومن جانبه، هنأ رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وزيرة الخارجية السودانية بتشكيل الحكومة الجديدة، مشيداً بما أحرزته حكومة الفترة الانتقالية في مختلف المجالات، مؤكداً دعم الاتحاد الأوروبي للتحول الديمقراطي، وحرصه الكبير على أمن السودان نسبة لموقعه الاستراتيجي، وما له من تأثير مباشر على دول الإقليم كافة.

وعلى صعيد آخر، تسلم رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أول بطاقة فيزا مصرفية صادرة في السودان عن أحد البنوك المحلية. وجاء ذلك عقب القرارات السياسية والاقتصادية الأخيرة، وأهمها توحيد سعر الصرف.