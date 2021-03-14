إيطاليا تسجل 21315 إصابة جديدة بفيروس كورونا



قالت وزارة الصحة، إن إيطاليا سجلت 264 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، مقابل 317 أمس، بينما انخفض عدد الإصابات الجديدة اليوم إلى 21315 من 26062 في اليوم السابق.

وأضافت الوزارة، أنه تم إجراء حوالي 273966 اختبار «كوفيد - 19» أمس، مقارنة مع 372944 سابقاً.

وسجلت إيطاليا 102145 وفاة مرتبطة بـ«كوفيد - 19» منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا، وسابع أعلى حصيلة في العالم. وبلغ إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا حتى الآن 3.2 مليون.