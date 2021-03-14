تطبيق جديد لحماية النساء في الأماكن العامة

أطلقت مدينة تل أبيب بإسرائيل تطبيقاً لمساعدة النساء والفتيات على الشعور بالأمان في الأماكن العامة.

وقال المشغلون في بيان: إن التطبيق، الذي يحمل اسم «سيف أب»، يعتمد على شبكة من المجتمعات المحلية للنساء. وأضافوا أن نظام المدافعات القريبات يمكن أن «يساعد عند الضرورة عبر الهاتف أو الفيديو أو بالمرافقة الشخصية».

ويمكن للنساء استخدام التطبيق في أي وقت يشعرن فيه بالتهديد أو عدم الأمان.

ووفقاً لبيان صدر، اليوم الأحد، فإن التطبيق سيختصر بشكل كبير أوقات الاستجابة، وسيساعد النساء، حتى في الحالات التي لا تستدعي تدخل الشرطة.

ويمكن للمستخدمات الاختيار من بين ثلاثة خيارات، الاتصال بأخرى عندما تكون في موقف تشعر فيه بعدم الارتياح، والتواصل مع ثلاث نساء أخريات داخل دائرة نصف قطرها 500 متر إذا كن في خطر، أو مشاركة موقعها مع جهة اتصال معينة.

وسبق أن تم إطلاق تطبيقات مماثلة في بلدان أخرى، مثل «ووي جارد» في ألمانيا، و«سيف سيتي» في الهند.

ودعت نيتا شرايبر، مؤسسة التطبيق، النساء للانضمام إلى مجتمع المدافعات «لتمكيني أنا وأنت وبناتنا وكل امرأة من الشعور بالأمان في كل مكان».



