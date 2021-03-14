العراق: القبض على 5 «إرهابيين» في بغداد والأنبار

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول عبدالله، اليوم الأحد، القبض على خمسة إرهابيين في بغداد والأنبار.

وقال رسول، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب نفذت واجبين نوعيين في مُحافظتي بغداد والأنبار، تمكنت من خلالهما من إلقاء القبض على عُنصرين إرهابيين في منطقتي أبو غريب - الكرمة».

وأضاف أن «جهاز مكافحة الإرهاب يواصل عملياته البطولية، حيث تمكن أيضاً من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من عصابات تنظيم (داعش) الإرهابي في قضاء هيت».