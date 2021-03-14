إطلاق «جواز سفر كورونا» قبل العطلة الصيفية

تنوي السلطات الأوروبية إطلاق خدمة الشهادة الصحية، «جواز السفر الأخضر»، لتسهيل التنقل داخل الاتحاد الأوروبي قبل العطلة الصيفية، وفق ما أعلن تييري بريتون مفوض السوق الداخلية الأوروبية، اليوم الأحد.

وقال بريتون في برنامج إذاعي على أثير «أوروب 1»، إن المقترح الذي سيحال الأربعاء، يتضمن معلومات «تشير إلى أن الشخص قد تم تلقيحه ضد كوفيد، أو أنه تعافى، أو أنه حصل على اختبار بي سي آر سلبي».

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ولفت المفوض إلى أن الشهادة «ستكون رقمية أو ورقية» لاحترام رغبة أولئك الذين «لا يريدون تنزيلها على هواتفهم الذكية، وهذا حقهم».

وأوضح أنها ستكون مزودة برمز مجاني وبلغة كل دولة، ومترجمة إلى اللغة الإنجليزية و«صالحة في جميع دول الاتحاد الأوروبي».

وأضاف: «نعمل على إنجاز ذلك قبل يونيو»، مؤكداً أنه «من الضروري أن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على الموسم السياحي».

وتطرق المفوض الأوروبي أيضاً إلى إعلان أسترازينيكا يوم أمس تأخير تسليم لقاحات إلى الاتحاد الأوروبي، معتبراً ذلك «غير مقبول بالنسبة لي، أو غير مفهوم على أي حال».

ولفت إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى «خلل في السلسلة اللوجستية»، رافضاً التفكير حتى الآن بالتبعات القضائية.

وبدا مطمئناً بشأن برنامج التطعيم الأوروبي، متعهداً بأن «التأخر في أسترازينيكا لا يعني أننا سنتخلف عن برنامج التطعيم في الأشهر الثلاثة الأولى».



