فتوى: لا يجوز الجمع بين الصلوات بسبب حظر «كورونا»

أكد مفتي المملكة الأردنية، أنه لا يجوز الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بسبب حظر «كورونا» لانتفاء العذر الشرعي الذي يجيز ذلك.

وقال سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، اليوم الأحد، إنه «لا يجوز تقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها دون عذر شرعيّ، وقد أباح الإسلام الجمع بين الصلاتين رخصة في بعض الصور، كالسفر والمطر والخوف، وأجاز بعض العلماء الجمع بسبب المرض للمريض الذي يشقّ عليه أداء الصلاة على وقتها، واستدلوا لذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: (جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر)»، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وأضاف أنه يجوز أن «تصلى الصلوات في هذه الحالة على وقتها جماعة في البيوت، ويتحصل بإذنه تعالى على أجر الجماعة كاملة، مشيراً إلى أن الفقهاء، رحمهم الله، قالوا: إن حصول الجماعة لأهل البيت ربما عادل فضلها في المسجد أو زاد عليه».

وأشار إلى أن الإنسان إذا صلى منفرداً بعذر يكتب له أجر الجماعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا مرض العبد، أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً).

وأكد أن الواجب على المسلم المحافظة على أداء الصلاة على وقتها؛ لأنّ لكل صلاة وقتاً محدداً في الشرع، ويجب أن تؤدى فيه، لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}، ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: (الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا).

وأوضح أن الجمع بين الصلاتين رخصة على خلاف الأصل، ومعلوم عند الفقهاء أنّ الرخص لا يقاس عليها، فلا يجوز قياس صورة جديدة لم ينصّ عليها شرعاً حتى وإن كانت المشقة فيها أكثر، فكما لا يجوز الجمع بسبب الغبار الشديد، والحر الشديد، فكذا لا يجوز الجمع بسبب الحظر، خاصة أنّ من حكمة الجمع هو رفع المشقة عند العودة إلى الصلاة الثانية، وفي وقت الحظر لا توجد إمكانية ابتداءً للعودة إلى الصلاة الثانية.



