خلال جلسة للبرلمان الأردني بشأن «فاجعة السلط».. الحكومة تتعهد بعدم تكرار المأساة

قال وزير الداخلية الأردني مازن عبد الله هلال الفراية، اليوم الأحد، إن العمل جار لأجل ضمان عدم تكرار ما حدث في مدينة السلط داخل أي مستشفى آخر، في إشارة إلى الفاجعة التي نجمت عن انقطاع الأوكسجين عن مستشفى المدينة، ووفاة سبعة من مرضى كورونا، بسبب ذلك.

وأضاف وزير الداخلية الذي جرى تكليفه بقطاع الصحة، خلال جلسة طارئة بالبرلمان الأردني لبحث تداعيات الفاجعة، أن القوات المسلحة في البلاد بدأت بإنشاء مصنع سيكون قادراً على إنتاج كميات كافية من الأوكسجين.

وأوضح الفراية أن عدد الضحايا هو 6، وهؤلاء توفوا عندما كان الأوكسجين غير متوفر في المستشفى، بينما توفي ثلاثة آخرون في وقت لاحق.

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وتابع الفراية أنه ليس من الواضح ولا المؤكد إذا كان الثلاثة الآخرون الذين توفوا من جراء كورونا، لقد فارقوا الحياة أيضاً، تأثراً بالانقطاع الذي حصل في الأوكسجين.

وعقد مجلس النواب الأردني جلسة طارئة لمناقشة أسباب وتداعيات حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الجديد.

وأعرب رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم صالح العودات في بيان، عن تعازيه الحارة لأهالي المتوفين، لافتاً إلى أنه يُفترض في مثل هذه الأوقات الصعبة أن تتعامل جميع المؤسسات بشكل لا يحتمل التقصير والخطأ، بخاصة عندما يتعلق الأمر بالعناصر العلاجية الأساسية كالأوكسجين.