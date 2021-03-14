قتلى في تحطم طائرة بكازاخستان

لقي أربعة أشخاص حتفهم في حادث تحطم طائرة عسكرية أثناء محاولة الهبوط في مطار بمدينة ألماتي بكازاخستان، حسبما أفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

وذكرت الوكالة في بيان أن الحادث أسفر كذلك عن إصابة شخصين بجروح خطيرة.

وأشارت الوكالة إلى أنه لم يتضح سبب تحطم الطائرة، التي فقد الاتصال بطاقمها قبل وقت قصير من وقوع الحادث.

وأوضحت الوكالة أن الطائرة طراز "إن26-" كانت قادمة من العاصمة نور سلطان.

وقدم رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف تعازيه إلى عائلات الضحايا.