اجتماع افتراضي لـ«الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوكرانية»

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوكرانية في المجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الافتراضي الأول، مع برلمان جمهورية أوكرانيا برئاسة سارة محمد فلكناز رئيسة لجنة الصداقة في المجلس.

شارك في الاجتماع الافتراضي أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوكرانية، كل من: ميرة سلطان السويدي نائب رئيس لجنة الصداقة، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، ومروان عبيد المهيري، والدكتورة موزه محمد حمرور العامري، كما حضرها المهندس سالم أحمد الكعبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في كييف، ومن الأمانة العامة للمجلس عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وشارك في الاجتماع من البرلمان الأوكراني أعضاء لجنة الصداقة الأوكرانية الإماراتية برئاسة آنا بورتوفا.

وأشادت سارة فلكناز رئيس لجنة الصداقة الإماراتية الأوكرانية في المجلس الوطني الاتحادي خلال الاجتماع، بالعلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية أوكرانيا، وتشاركهما في العديد من القيم، ومن أبرزها الدعوة إلى السلام.

كما أشارت إلى النتائج الإيجابية لزيارة فخامة فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا للدولة، والتي نتج عنها توقيع على العديد من الاتفاقيات المشتركة، التي ستسهم في تطوير آفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وتعزيز الرخاء للشعبين من خلال التبادل التجاري المتنامي بين الدولتين.