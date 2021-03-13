الجيش اليمني يواصل تقدمه غرب تعز

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

كبد الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وطيران تحالف دعم الشرعية، أمس، ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران عشرات القتلى والجرحى والأسرى في معارك عنيفة بمحافظتي حجة وتعز، جنوبي وغربي البلاد.

وقال مصدر عسكري: إن ميليشيات الحوثي الإرهابية شنت هجوماً برياً عنيفاً بهدف استعادة مناطق فقدتها الساعات الماضية لكن الجيش اليمني نجح في التصدي للهجوم وتكبيدها خسائر فادحة.

وبحسب المصدر، فإن هجوماً عنيفاً شنه الحوثيون من موقع سيطرتهم شرق مديريتي «مستبأ» و«أسلم» نحو مواقع الجيش اليمني في مديرية «عبس» الساحلية غربي محافظة حجة.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش اليمني كبدت ميليشيات الحوثي 20 قتيلاً كما تمكنت من أسر عنصرين وإصابة العشرات عقب مواجهات طاحنة، مشيراً إلى أن العملية العسكرية التي أطلقها الجيش اليمني لا تزال مستمرة في المحافظة المطلة على البحر الأحمر والحدودية مع السعودية.

وفي جبهة أخرى، أعلن الجيش اليمني في محور تعز العسكري مقتل 35 عنصراً من ميليشيات الحوثي وإصابة العشرات أثناء تحرير مواقع جديدة غربي المحافظة.

وقال مصدر عسكري إن الجيش اليمني حرر مواقع جديدة في جبهة «مقبنة» غرب تعز بعد مواجهات مع الميليشيات الحوثية. وأشار المصدر إلى أن الجيش نجح في استعادة جبل «القرقرة» في محيط بلدة «الطوير الأعلى» في عزلة اليمن التابعة لمديرية «مقبنة» غربي تعز.

وأسفرت المعارك عن مقتل 35 عنصراً من ميليشيات الحوثي وإصابة العشرات فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيات.

في وقت سابق أمس، بدأت القوات اليمنية المشتركة عملية عسكرية لتحرير مرتفعات جبلية استراتيجية تطل على مدينة «البرح» غربي محافظة تعز.

وبحسب المصادر، فقد «دفعت القوات المشتركة بألوية المشاة لتحرير سلسلة جبال العرف، وسط معارك طاحنة ضد ميليشيات الحوثي».

وتواصل قوات الجيش نزع وتفكيك الألغام الأرضية في المناطق المحررة غربي تعز. وانتزعت الفرق الهندسية كميات كبيرة من الألغام والعبوات التي زرعتها الميليشيات في القرى السكنية، على امتداد ريف تعز الغربي.