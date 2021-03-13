البرلمان العربي يشيد بريادة الإمارات في التسامح

القاهرة (الاتحاد)

أشاد معالي عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بالجهود المخلصة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لدعم وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش وقبول الآخر والتسامح، فضلاً عن احتضانها وثيقة الأخوة الإنسانية الموقعة بين فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية منذ عامين.

جاء ذلك في كلمة معاليه خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الدولي العام الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التي انطلقت أمس، بالقاهرة.

وقال معاليه إن وثيقة الأخوة الإنسانية دشنت مرحلة جديدة من التعاون والتلاقي بين أتباع الأديان المختلفة، مؤكداً أن تعزيز لغة الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة وإشاعة ثقافة التعارف ليست مسؤولية المؤسسات الدينية فحسب، ولكنها مسؤولية تشاركية تحتاج إلى تكامل جهود جميع المؤسسات لتحقيق الهدف الذي ننشده في النهاية، وهو إعلاء قيم التعايش والتسامح بين بني البشر، ومد جسور التفاهم والإخاء بين الجميع.