لبنان يسجل 3523 إصابة بفيروس كورونا



ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) حتى اليوم السبت إلى 415362 بعد تسجيل 3523 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5334 بعد تسجيل 56 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 3523 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 3512 من بين المقيمين و11 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 415362 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 56 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 5334 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا يسجل ارتفاعاً قياسياً منذ بداية يناير الماضي، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين. كما يسجل عدد الوفيات ارتفاعاً قياسياً.



